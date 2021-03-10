Зникнення 7-річної дівчинки на Херсонщині: пошукові роботи вирішили припинити – відео

Джерело:ТСН
Доля Марії Борисової, яка зникла на Херсонщині 3 доби тому, залишається невідомою. Після двох днів активних пошуків на місцевості правоохоронці та активісти вирішили змінити тактику.
Навколишні ліси та поля, а також населені пункти, де могла опинитися дівчинка, прочісували не тільки військові, але й кінологи.
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Тепер експерти вирішили розгорнути більш потужну інформаційну кампанію з пошуків, опитувати селян та збирати будь-яку інформацію у різних населених пунктах.
Дивіться відео про пошуки 7-річної Марії Борисової на Херсонщині: