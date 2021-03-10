Зникнення 7-річної дівчинки на Херсонщині: пошукові роботи вирішили припинити – відео

Доля Марії Борисової, яка зникла на Херсонщині 3 доби тому, залишається невідомою. Після двох днів активних пошуків на місцевості правоохоронці та активісти вирішили змінити тактику.

Навколишні ліси та поля, а також населені пункти, де могла опинитися дівчинка, прочісували не тільки військові, але й кінологи.

Дивіться також На Херсонщині шукають дитину: дівчинка зникла 3 доби тому

Пошуки ні до чого не призвели, тому залучені до операції вирішили перейти до тактики, яку вважають більш ефективною.

Що відомо про пошуки Марії Борисової

Дівчинка зникла 7 березня. Вона гралася на подвір'ї приватного будинку, але близько 17:30 її матір помітила, що дитини на місці вже немає.

В останнє дівчинку бачили поруч з автобусною зупинкою. Друзі зниклої кажуть, що вона хотіла зустріти батька з роботи.

Спочатку на пошуки дівчинки вийшли батьки. Згодом шукати Марію Борисову почали поліцейські, нацгвардійці та кінологи.

Наразі всю місцевість у радіусі 10 кілометрів, куди б могла дійти дитина, вже дослідили.

Тепер експерти вирішили розгорнути більш потужну інформаційну кампанію з пошуків, опитувати селян та збирати будь-яку інформацію у різних населених пунктах.

Дивіться відео про пошуки 7-річної Марії Борисової на Херсонщині: