Зникнення 7-річної дівчинки на Херсонщині: пошукові роботи вирішили припинити – відео
Про долю Марії Борисової, яка зникла на Херсонщині 3 доби тому, залишається невідомою. Після двох днів активних пошуків на місцевості правоохоронці та активісти вирішили змінити тактику.
Джерело:ТСН
Навколишні ліси та поля, а також населені пункти, де могла опинитися дівчинка, прочісували не тільки військові, але й кінологи.
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Пошуки ні до чого не призвели, тому залучені до операції вирішили перейти до тактики, яку вважають більш ефективною.
Що відомо про пошуки Марії Борисової
- Дівчинка зникла 7 березня. Вона гралася на подвір'ї приватного будинку, але близько 17:30 її матір помітила, що дитини на місці вже немає.
- В останнє дівчинку бачили поруч з автобусною зупинкою. Друзі зниклої кажуть, що вона хотіла зустріти батька з роботи.
- Спочатку на пошуки дівчинки вийшли батьки. Згодом шукати Марію Борисову почали поліцейські, нацгвардійці та кінологи.
- Наразі всю місцевість у радіусі 10 кілометрів, куди б могла дійти дитина, вже дослідили.
Тепер експерти вирішили розгорнути більш потужну інформаційну кампанію з пошуків, опитувати селян та збирати будь-яку інформацію у різних населених пунктах.
Дивіться відео про пошуки 7-річної Марії Борисової на Херсонщині:
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