На Херсонщині поховали вбиту 7-річну Марію Борисову

13 березня 2021 , 19:33
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Джерело:

24 канал

В селі Щасливе на Херсонщині поховали школярку, яку після кількох днів пошукової операції знайшли вбитою. З 7-річною Марією Борисовою попрощались 12 березня.

Зниклу школярку шукали від 7 березня. 11 березня її виявили мертвою з ознаками насильницької смерті.

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З Марією Борисовою прийшли попрощатися всі мешканці Щасливого.

Домовину з тілом дівчинки пронесли через все село, зупиняючись біля місця, де вона любила гратися. Також в останню путь її проводжали повз школу, де першокласниця навчалась.

Люди приносили квіти й іграшки на похорони 7-річної загиблої.


Прощання з Марією Борисовою / Скриншот з відео

Місцеві мешканці досі не можуть повірити, що сталася така трагедія. Вони вкотре наголошують на самосуді над вбивцею:

  • "на кіл таку падлюку потрібно посадити, і це йому ще й мало буде";
  • "у кожного є діти, внуки, хіба так можна познущатися з дівчинки".

У селі Щасливому попрощалися з 7-річною Марією Борисовою: відео

Убивство 7-річної Марії Борисової: що відомо

  • Марія Борисова зникла 7 березня. Її матір розповіла, що надвечір дівчинка пішла гратися на вулицю. За деякий час жінка помітила, що дитини на подвір'ї немає.
  • У перший день зникнення почалися масштабні пошуки. До них долучилися поліцейські, нацгвардійці та волонтери.
  • 11 березня школярку виявили мертвою у сараї. Тіло було схованим у білий поліетиленовий мішок, зав'язаний стрічкою.
  • У поліції заявили, що на тілі дівчинки були сліди насильницької смерті та зґвалтування. Ймовірно, дитину душили.