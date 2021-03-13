На Херсонщині поховали вбиту 7-річну Марію Борисову

Джерело:24 канал
В селі Щасливе на Херсонщині поховали школярку, яку після кількох днів пошукової операції знайшли вбитою. З 7-річною Марією Борисовою попрощались 12 березня.
Зниклу школярку шукали від 7 березня. 11 березня її виявили мертвою з ознаками насильницької смерті.
Читайте також Вона не могла бігти на зупинку, – батько 7-річної Марії Борисової про обставини вбивства
З Марією Борисовою прийшли попрощатися всі мешканці Щасливого.
Домовину з тілом дівчинки пронесли через все село, зупиняючись біля місця, де вона любила гратися. Також в останню путь її проводжали повз школу, де першокласниця навчалась.
Люди приносили квіти й іграшки на похорони 7-річної загиблої.
Прощання з Марією Борисовою / Скриншот з відео
Місцеві мешканці досі не можуть повірити, що сталася така трагедія. Вони вкотре наголошують на самосуді над вбивцею:
У селі Щасливому попрощалися з 7-річною Марією Борисовою: відео