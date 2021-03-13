На Херсонщині поховали вбиту 7-річну Марію Борисову

В селі Щасливе на Херсонщині поховали школярку, яку після кількох днів пошукової операції знайшли вбитою. З 7-річною Марією Борисовою попрощались 12 березня.

Зниклу школярку шукали від 7 березня. 11 березня її виявили мертвою з ознаками насильницької смерті.

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З Марією Борисовою прийшли попрощатися всі мешканці Щасливого.

Домовину з тілом дівчинки пронесли через все село, зупиняючись біля місця, де вона любила гратися. Також в останню путь її проводжали повз школу, де першокласниця навчалась.

Люди приносили квіти й іграшки на похорони 7-річної загиблої.



Прощання з Марією Борисовою / Скриншот з відео

Місцеві мешканці досі не можуть повірити, що сталася така трагедія. Вони вкотре наголошують на самосуді над вбивцею:

"на кіл таку падлюку потрібно посадити, і це йому ще й мало буде";

"у кожного є діти, внуки, хіба так можна познущатися з дівчинки".

У селі Щасливому попрощалися з 7-річною Марією Борисовою: відео

Убивство 7-річної Марії Борисової: що відомо