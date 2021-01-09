В районі відповідальності угрупування військ, яке несе бойову службу на півдні України, перевірили готовність сил вчасно реагувати на повітряний напад. Навчання відбулись на Херсонщині.

Перевірка відбувалась за дорученням командувача об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Про це повідомила пресслужба командування об'єднаних сил ЗСУ.

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Як відбувалась перевірка

Під час перевірки провели розгортання командного пункту зенітного ракетного дивізіону на позиції бойового призначення.

Особовий склад зенітного ракетного дивізіону здійснив марш згідно з визначеним маршрутом, після чого приступив до розгортання та підготовки пункту управління до виконання бойового завдання,

– зазначив Наєв.

За його словами, військовослужбовці виконали завдання щодо:

входження у зв'язок з зенітними ракетними батареями та пунктами управління;

топографічної прив'язки;

орієнтування на місцевості;

передбойового контролю функціонування.



Навчання на Херсонщині / Скриншот з відео

Обслуга радіолокаційної станції здійснювала розвідку повітряного простору. Також вона видавала радіолокаційну інформацію про повітряну обстановку на виносний індикатор кругового огляду командного пункту. Водночас використовували спеціальне програмне забезпечення "Віраж – Планшет".



Перевірка чергових сил ППО / Скриншот з відео

Інформацію проаналізували

Командир зенітного ракетного дивізіону проаналізував отриману інформацію та ухвалив рішення на знищення умовного противника. Також він здійснив розподіл повітряних цілей між підрозділами, які розгорнули на стартових позиціях.

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Генерал-лейтенант додав, що після цього командир підрозділу здійснив виявлення, взяття на супроводження та знищення визначених повітряних цілей.

"Успішно виконавши бойове завдання, рухомий командний пункт та стартові батареї перемістилися на запасні бойові та стартові позиції", – відзначили у повідомленні.