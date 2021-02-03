На Херсонщині невідомий на смерть зарубав двох чоловіків сокирою

3 лютого 2021 , 20:17
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Понівечені тіла двох чоловіків 40 та 48 років знайшла у літній кухні приватного будинку матір одного з загиблих. Сталося це 2 лютого в одному з населених пунктів Генічеського району Херсонської області.

Джерело: поліція Херсонщини

Про скоєння кривавого злочину поліцейські дізналися від власниці будинку, яка повідомила, що знайшла тіла двох чоловіків із численними тілесними ушкодженнями.

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Наразі слідчі намагаються встановити особу вбивці. За фактом умисного вбивства двох осіб відкрили відповідну кримінальну справу.

Якщо зловмисника знайдуть та спіймають, а його провину визнає суд, злочинцю загрожує довічне ув'язнення.

Що відомо про вбивство чоловіків сокирою на Херсонщині


Скривавлену сокиру знайшли у дворі будинку / Фото пресслужби поліції Херсонщини

  • Як з'ясували слідчі, 48-річний син власниці жив разом зі своїм товаришем у літній кухні приватного будинку.
  • Ввечері жінка захвилювалася, оскільки не бачила сина цілий день.
  • Коли ж вона зайшла у приміщення, побачила тіла вбитих.
  • Поліцейські встановили, що розправився із чоловіками невідомий чоловік за допомогою сокири.

Ймовірне знаряддя вбивства вилучили, а тіла загиблих відправили на експертизу. Слідство продовжується.