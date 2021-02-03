Понівечені тіла двох чоловіків 40 та 48 років знайшла у літній кухні приватного будинку матір одного з загиблих. Сталося це 2 лютого в одному з населених пунктів Генічеського району Херсонської області.

Джерело: поліція Херсонщини Про скоєння кривавого злочину поліцейські дізналися від власниці будинку, яка повідомила, що знайшла тіла двох чоловіків із численними тілесними ушкодженнями. Дивіться також Киянин влаштував стрілянину по перехожих з власного балкона, його затримали патрульні: фото Наразі слідчі намагаються встановити особу вбивці. За фактом умисного вбивства двох осіб відкрили відповідну кримінальну справу. Якщо зловмисника знайдуть та спіймають, а його провину визнає суд, злочинцю загрожує довічне ув'язнення. Що відомо про вбивство чоловіків сокирою на Херсонщині

Скривавлену сокиру знайшли у дворі будинку / Фото пресслужби поліції Херсонщини Як з'ясували слідчі, 48-річний син власниці жив разом зі своїм товаришем у літній кухні приватного будинку.

Ввечері жінка захвилювалася, оскільки не бачила сина цілий день.

Коли ж вона зайшла у приміщення, побачила тіла вбитих.

Поліцейські встановили, що розправився із чоловіками невідомий чоловік за допомогою сокири. Ймовірне знаряддя вбивства вилучили, а тіла загиблих відправили на експертизу. Слідство продовжується.