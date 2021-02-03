На Херсонщині невідомий на смерть зарубав двох чоловіків сокирою
Понівечені тіла двох чоловіків 40 та 48 років знайшла у літній кухні приватного будинку матір одного з загиблих. Сталося це 2 лютого в одному з населених пунктів Генічеського району Херсонської області.
Джерело: поліція Херсонщини
Про скоєння кривавого злочину поліцейські дізналися від власниці будинку, яка повідомила, що знайшла тіла двох чоловіків із численними тілесними ушкодженнями.
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Якщо зловмисника знайдуть та спіймають, а його провину визнає суд, злочинцю загрожує довічне ув'язнення.
Що відомо про вбивство чоловіків сокирою на Херсонщині
Скривавлену сокиру знайшли у дворі будинку / Фото пресслужби поліції Херсонщини
- Як з'ясували слідчі, 48-річний син власниці жив разом зі своїм товаришем у літній кухні приватного будинку.
- Ввечері жінка захвилювалася, оскільки не бачила сина цілий день.
- Коли ж вона зайшла у приміщення, побачила тіла вбитих.
- Поліцейські встановили, що розправився із чоловіками невідомий чоловік за допомогою сокири.
Ймовірне знаряддя вбивства вилучили, а тіла загиблих відправили на експертизу. Слідство продовжується.
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