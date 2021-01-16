На території Біосферного заповідника імені Фальц-Фейна "Асканія-Нова" продовжують гинути червонокнижі сірі журавлі. Вони постраждали від отруєння зерном.

Його обробили засобом для боротьби з гризунами. Про це зауважив директор заповідника Віктор Гавриленко на онлайн-засіданні робочої групи, повідомляє 24 канал.

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Чому птахи гинуть

Засідання створили в обласній державній адміністрації, щоб з'ясувати причини масової гибелі птахів.

Загалом на вчора (з 2 по 15 січня) 208 загиблих. Ця зграя втратила вожаків, в ній дуже багато "молодняка", який також гине. Скоріше за все, вона повністю загине,

– розповів Гавриленко.

Той препарат, яким оброблене зерно – пролонгованої (продовженої) дії. Він вбиває журавлів не миттєво, а упродовж 3 – 5 днів. За словами директора заповідника, спроби годувати птахів на природній території, щоб вони не вилітали за його межі годуватися, результатів не дали.

Відкрили кримінальне впровадження

Кримінальне провадження відкрили за першою частиною 239-ї статті Кримінального кодексу (забруднення або псування земель). До речі! Карпатський фотограф Мирон Марецький зафіксував євразійську рись. Через невелику популяцію тварина перебуває у "Червоній книзі України".

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