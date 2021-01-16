Може зникнути вся зграя: на Херсонщині масово гинуть червонокнижні сірі журавлі
На території Біосферного заповідника імені Фальц-Фейна "Асканія-Нова" продовжують гинути червонокнижі сірі журавлі. Вони постраждали від отруєння зерном.
Його обробили засобом для боротьби з гризунами. Про це зауважив директор заповідника Віктор Гавриленко на онлайн-засіданні робочої групи, повідомляє 24 канал.
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Чому птахи гинуть
Засідання створили в обласній державній адміністрації, щоб з'ясувати причини масової гибелі птахів.
Загалом на вчора (з 2 по 15 січня) 208 загиблих. Ця зграя втратила вожаків, в ній дуже багато "молодняка", який також гине. Скоріше за все, вона повністю загине,
– розповів Гавриленко.
Той препарат, яким оброблене зерно – пролонгованої (продовженої) дії. Він вбиває журавлів не миттєво, а упродовж 3 – 5 днів. За словами директора заповідника, спроби годувати птахів на природній території, щоб вони не вилітали за його межі годуватися, результатів не дали.
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Масова загибель журавлів: що відомо
- У заповіднику "Асканія-Нова", станом на 11 січня 2021 року, за тиждень загинуло 185 червонокнижних журавлів.
- Експерти зазначили, що птахи могли отруїтися зерном, обробленим хімікатами. Його посіяли фермери для боротьби з гризунами на навколишніх полях.
- Для з'ясування причини загибелі червонокнижних птахів створили робочу групу.
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