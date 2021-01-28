На Херсонщині п'яний чоловік повісив собаку та скандалив з поліцією

На Херсонщині поліцейські під час відпрацювання виклику зайшли до чоловіка, який вбив свого собаку. Мертву тварину виявили підвішеною на гілці дерева.

Джерело: Пресслужба поліції Херсонської області

Шкуродер заявив, що його сусід зберігає 30 кілограмів наркотиків, на що 27 січня зреагувала місцева поліція.

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Як поліція виявила вбитого собаку

Правоохоронці виїхали перевірити інформацію, однак ніяких наркотиків не знайшли. Після цього поліцейські прийшли до будинку заявника. На подвір’ї вони побачили пса, повішеного на гілці дерева.

На запитання поліцейських, що сталося з твариною, чоловік агресивно відповів, що це його пес і він може робити з ним те, що захоче. Чоловік був у стані сильного алкогольного сп’яніння та почав кидатись на поліцейських, провокував конфлікт,

– повідомила поліція.

Сусіди заявили, що чули, як він часто знущається з тварини.

Поліцейські викликали слідчо-оперативну групу, щоб задокументувати факт жорстокого поводження з тваринами. Тіло собаки направили на судово-ветеринарну експертизу для встановлення причин її смерті.

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Що загрожує шкуродеру

На чоловіка склали низку адмінпротоколів за:

Завідомо неправдивий виклик спецслужб.

Злісну непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського.

Жорстоке поводження з тваринами.

Чоловіку за знущання над твариною загрожує кримінальна відповідальність – арешт до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.