На Херсонщині чоловік хотів збути гранати та зброю: його затримали
Правоохоронці отримали інформацію про те, що херсонець хоче збути гранати на території районного центру. Чоловіка затримали з сумкою, у якій виявили зброю.
Зброю нібито знайшов на вулиці
37-річного мешканця Херсона затримали на автостанції. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.
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Під час особистого огляду у зловмисника вилучили сумку. У ній були:
- обріз мисливської рушниці;
- граната Ф-1;
- граната РГН;
- понад 100 набоїв різного калібру.
Правоохоронці зауважили, що чоловік раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки.
Він пояснив, що знайшов сумку з боєприпасами на одній із вулиць обласного центру,
– додали у МВС.
Наразі поліцейські перевіряють інформацію та встановлюють походження боєприпасів і зброї. Вилучене направили на дослідження.
Що загрожує зловмиснику
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі.
На Херсонщині затримали чоловіка зі сумкою, у якій була зброя
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