Правоохоронці отримали інформацію про те, що херсонець хоче збути гранати на території районного центру. Чоловіка затримали з сумкою, у якій виявили зброю.

Зброю нібито знайшов на вулиці

37-річного мешканця Херсона затримали на автостанції. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

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Під час особистого огляду у зловмисника вилучили сумку. У ній були:

обріз мисливської рушниці;

граната Ф-1;

граната РГН;

понад 100 набоїв різного калібру.

Правоохоронці зауважили, що чоловік раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Він пояснив, що знайшов сумку з боєприпасами на одній із вулиць обласного центру,

– додали у МВС.

Наразі поліцейські перевіряють інформацію та встановлюють походження боєприпасів і зброї. Вилучене направили на дослідження.

Що загрожує зловмиснику

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Підозрюваному загрожує до 7 років позбавлення волі.



На Херсонщині затримали чоловіка зі сумкою, у якій була зброя