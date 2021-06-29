На Херсонщині блискавка влучила в 2 чоловіків, які працювали на полі

На Херсонщині блискавка влучила в чоловіка, який під час грози шукав укриття на полі. Через удар він загинув. Ще один працівник, який теж постраждав, вижив.

Чоловік, який вижив, не отримав поранень. Щоправда, він дуже злякався.

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Блискавка вбила чоловіка на Херсонщині

Трагедія трапилась біля села Чорнянка Каховського району, що на Херсонщині. На фермерському господарстві працювала група місцевих мешканців.

Коли почалась гроза, то 35-річний чоловік з сапкою в руках (так кажуть очевидці) шукав укриття від негоди. У чоловіка влучила блискавка. Від удару він загинув.

Інший працівник також отримав удар

За півтора метра від нього був ще один чоловік. Побачивши трагедію, він кинувся допомагати потерпілому й також отримав удар. Однак, цього разу він був менш потужним. Тож другий чоловік вижив та не отримав ніких травм. Тільки дуже злякався.

На місце трагедії люди викликали поліцію. Правоохоронці підтвердили нещасний випадок.

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