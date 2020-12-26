У Новій Каховці на Херсонщині між одним із військовослужбовців і цивільними виникла бійка. У результаті воїн ЗСУ помер на місці. Трагедія сталася 25 грудня.

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Інцидент трапився поблизу одного з кафе. Про це повідомив пресцентр оперативного командування "Південь".

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Спершу між військовослужбовцем і цивільними особами виникла сварка. Згодом вона переросла в бійку. У підсумку військовий зазнав тілесних ушкоджень, від яких він помер на місці події.

Наразі тривають слідчі дії. Також у частині, де служив загиблий, за наказом командира призначили перевірку. Причини конфлікту – поки не відомі.

Через трагедію, у командуванні вкотре наголосили, що військові мають дотримуватися дисципліни – не лише у військовій частині, а і за її межами.

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До слова, наприкінці листопада в Донецькій області військовий напав на свого товариша по службі. Спершу він побив його, згодом облив рідиною та підпалив.