У херсонському аеропорті затримали вантажників, які регулярно крали у людей електроніку та інші цінні речі з багажу. Зловмисники не гребували навіть дезодорантами та смаколиками.

Безсоромних робітників аеропорту спіймали на гарячому. Про це повідомляє пресслужба поліції в Херсонській області.

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Що відомо про обставини справи

Злочинці цупили дрібні речі, які можна було легко сховати у кишенях й винести за межі аеропорту. Награбоване відносили у ломбарди або на ринки.

Що знайшли у злодіїв з вкраденого: дивіться фото

Звернення в поліції стосовно крадіжок надходили ще з червня. Лише тепер правоохоронці розкрили цю справу.

Поліціянти перевірили усі записи з камер спостережень, але нічого підозрілого не виявили.

Як потім з’ясувалось, злодії знали, у яких місцях їх не зніматиме відеокамера. Саме там вони й "потрошили" валізи пасажирів, які літали переважно у Туреччину або у Київ.

Що загрожує злодіям?

Бригаду вантажників звинувачують у щонайменше 15 крадіжках. Загальна сума збитків становить 30 тисяч гривень. За це їх можуть посадити на 5 років.