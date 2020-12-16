У Херсоні вантажники аеропорту обкрадали пасажирів: забирали коштовні речі та смаколики
У херсонському аеропорті затримали вантажників, які регулярно крали у людей електроніку та інші цінні речі з багажу. Зловмисники не гребували навіть дезодорантами та смаколиками.
Безсоромних робітників аеропорту спіймали на гарячому. Про це повідомляє пресслужба поліції в Херсонській області.
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Що відомо про обставини справи
Злочинці цупили дрібні речі, які можна було легко сховати у кишенях й винести за межі аеропорту. Награбоване відносили у ломбарди або на ринки.
Що знайшли у злодіїв з вкраденого: дивіться фото
Звернення в поліції стосовно крадіжок надходили ще з червня. Лише тепер правоохоронці розкрили цю справу.
Поліціянти перевірили усі записи з камер спостережень, але нічого підозрілого не виявили.
Як потім з’ясувалось, злодії знали, у яких місцях їх не зніматиме відеокамера. Саме там вони й "потрошили" валізи пасажирів, які літали переважно у Туреччину або у Київ.
Що загрожує злодіям?
Бригаду вантажників звинувачують у щонайменше 15 крадіжках. Загальна сума збитків становить 30 тисяч гривень. За це їх можуть посадити на 5 років.
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