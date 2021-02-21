У Херсоні рекламували поїздки в Москву для щеплення "Супутником V": СБУ вже втрутилася

Одне з херсонських ЗМІ рекламувало на своєму сайті організацію поїздок у Росію задля щеплення забороненим в Україні "Супутником V". У справу вже втрутилася СБУ.

Інформація про вакцина-тури до Росії з'явилась на херсонському ресурсі Херсон Онлайн. Наразі стаття вже видалена, але залишилися її скриншоти.

Тим часом Чорногорія розпочала вакцинацію російским "Супутником V"

У статті йшлося про те, що для українців є можливість поїхати до Москви та прищепитися "Супутником". У матеріалі навіть вказані були місця, де саме у столиці країни агресора можна вакцинуватися.

Депутат Херсонської обласної ради Ігор Йосипенко звернувся до Служби безпеки України з цього приводу. Як він зазначив у своєму дописі на фейсбуці, правоохоронці вже втрутилися, а реклама "вакцина-турів" зникла.

Що це за вакцина – "Супутник V"?

Російська вакцина "Спутник V" в Україні не зареєстрована і заборонена для щеплення . Тому поява матеріалів про тури задля вакцинації нею – небезпечна і протизаконна.



Які існують вакцини від коронавірусу і чим відрізняються / Інфографіка 24 каналу