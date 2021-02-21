У Херсоні рекламували поїздки в Москву для щеплення "Супутником V": СБУ вже втрутилася
Одне з херсонських ЗМІ рекламувало на своєму сайті організацію поїздок у Росію задля щеплення забороненим в Україні "Супутником V". У справу вже втрутилася СБУ.
Джерело:Фейсбук Ігоря Йосипенка
Інформація про вакцина-тури до Росії з'явилась на херсонському ресурсі Херсон Онлайн. Наразі стаття вже видалена, але залишилися її скриншоти.
Тим часом Чорногорія розпочала вакцинацію російским "Супутником V"
У статті йшлося про те, що для українців є можливість поїхати до Москви та прищепитися "Супутником". У матеріалі навіть вказані були місця, де саме у столиці країни агресора можна вакцинуватися.
Депутат Херсонської обласної ради Ігор Йосипенко звернувся до Служби безпеки України з цього приводу. Як він зазначив у своєму дописі на фейсбуці, правоохоронці вже втрутилися, а реклама "вакцина-турів" зникла.
Що це за вакцина – "Супутник V"?
- "Супутник V" – перша офіційно зареєстрована вакцина проти коронавірусу.
- Головне застереження світової спільноти проти цього препарату: він не пройшов найважливішої – третьої стадії клінічних випробувань.
- Єдине, що відомо про 3 фазу клінічних випробувань, – це дані, які сама ж Росія оприлюднила у виданні The Lancet. Там мовиться, що "Супутник V" – дуже ефективний препарат.
- В Україні російську вакцину офіційно заборонили використовувати.
Які існують вакцини від коронавірусу і чим відрізняються / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною