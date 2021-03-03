У Херсоні провели в останню путь загиблого на Донбасі бійця Сергія Моісєєнка

В Херсоні 3 березня попрощалися з загиблим бійцем 36-ї бригади морської піхоти Сергієм Моісєєнком. Військовий загинув 28 лютого внаслідок обстрілів з боку окупантів.

Загиблий воїн мав звання молодшого сержанта. У зоні проведення Операції об'єднаних сил він перебував з 2017 року.

До теми На Донбасі від рук бойовиків загинув молодший сержант Сергій Моісєєнко

З загиблим військовим Сергієм Моісєєнком попрощались у Херсоні

Церемонія прощання з Сергієм Моісєєнком відбувалась у ритуальному домі, що вулиці Нафтовиків у Херсоні. Понад сотня людей зібралися, аби провести військового в останню путь.

Попрощатися з українським бійцем прийшли його родичі, друзі, товариші по службі, а також небайдужі громадяни. Крім цього, на церемонії були присутні представники місцевої влади.



У Херсоні попрощалися з загиблим військовим Сергієм Моісєєнком / Фото "Суспільне"

Молодшого сержанта поховали в Херсоні на Меморіалі пам'яті загиблих бійців, розміщеного на кладовищі Геологів. У Сергія Моісєєнка залишилась донька і громадянська дружина.

"Я з ним познайомився у наметі, на полігоні під час навчання. Про цю людину можу сказати лише позитивні речі. Морські піхотинці осиротіли на 1 побратима. Тяжка втрата", – розповів побратим Сергія з позивним "Леший".

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Що відомо про загибель Сергія Моісєєнка

Молодший сержант 36-ї бригади морської піхоти Сергій Моісєєнко загинув 28 лютого в результаті обстрілу позицій українських військових на Донбасі.

Трагедія сталася біля Пищевика.

У той час бойовики відкривали прицільний вогонь зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї.

Обстріли та загибель військових тривають попри те, що з 27 липня 2020 року в зоні бойових дій діє перемир'я.