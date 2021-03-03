У Херсоні провели в останню путь загиблого на Донбасі бійця Сергія Моісєєнка

Джерело:"Суспільне"
В Херсоні 3 березня попрощалися з загиблим бійцем 36-ї бригади морської піхоти Сергієм Моісєєнком. Військовий загинув 28 лютого внаслідок обстрілів з боку окупантів.
Загиблий воїн мав звання молодшого сержанта. У зоні проведення Операції об'єднаних сил він перебував з 2017 року.
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Церемонія прощання з Сергієм Моісєєнком відбувалась у ритуальному домі, що вулиці Нафтовиків у Херсоні. Понад сотня людей зібралися, аби провести військового в останню путь.
Попрощатися з українським бійцем прийшли його родичі, друзі, товариші по службі, а також небайдужі громадяни. Крім цього, на церемонії були присутні представники місцевої влади.
У Херсоні попрощалися з загиблим військовим Сергієм Моісєєнком / Фото "Суспільне"
Молодшого сержанта поховали в Херсоні на Меморіалі пам'яті загиблих бійців, розміщеного на кладовищі Геологів. У Сергія Моісєєнка залишилась донька і громадянська дружина.
"Я з ним познайомився у наметі, на полігоні під час навчання. Про цю людину можу сказати лише позитивні речі. Морські піхотинці осиротіли на 1 побратима. Тяжка втрата", – розповів побратим Сергія з позивним "Леший".