Невідомі зловмисники пошкодили пам'ятники братської могили в Херсоні. Поліція вже встановлює осіб, які вчинили наругу над меморіалом.

У Херсоні пошкодили історичні пам'ятники

До правоохоронців Херсонщини 12 січня, приблизно о 11:50 зателефонував 39-річний місцевий житель, повідомляє пресслужба поліції.

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Він розповів, що на меморіальному кладовищі в Херсоні невідомі пошкодили пам'ятники братської могили.

На місці працівники слідчо-оперативної виявили 17 розбитих та повалених на землю кам'яних плит братської могили воїнів-визволителів Другої світової війни.

Що загрожує зловмисникам

Поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками статті про наругу над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого.

Зловмисникам загрожує штраф від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 – 54 тисячі гривень) або арешт до 6 місяців, або обмеження чи позбавлення волі до 3 років.

Наразі тривають оперативно-розшукові заходи – поліція шукає причетних до вчинення злочину.



У Херсоні невідомі пошкодили пам'ятники братської могили / Фото Нацполіції



Поліцейські встановлюють осіб, які вчинили наругу над меморіалом / Фото Нацполіції