У Херсоні діти опинилися на крижині посеред Дніпра: відео

Потепління в Україні спричинило танення снігу та льоду на річках. На жаль, це не зупиняє дітей – вони продовжують гратися у місцях, де дійсно небезпечно.

Про один із таких випадків стало відомо з соцмереж 22 лютого. У Херсоні двоє дітей якось опинилися на крижині посеред Дніпра.

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На щастя, поруч були люди, і ще більше щастя, що у цих людей був човен. Дітей врятували. Авторка відео, чоловік якої і плив по дітей, розповіла, що діти були наляканими, а крижина вже почала танути.

Шановні батьки, пильнуйте своїх дітей! Добре, що у нас є човен…

– звернулася жінка до дорослих.

У мережі, з огляду на щасливий кінець історії, вже встигли іронічно переробити відео, додавши до нього звуковий супровід із популярного радянського мультфільму "Мама для мамонтеняти".

Зауважимо, зовсім нещодавно, 27 січня, у Світловодську на Кіровоградщині врятували рибалку, який дрейфував на крижині за 500 метрів від берега.

виходити на лід можна тільки за стійкої морозної погоди! Коли крига тонка – цього робити не можна у жодному разі. Як правильно поводитися на кризі – читайте у матеріалі 24 каналу.

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