Херсонець незаконно возив людей в окупований Крим

Прокуратура Криму заблокувала незоконне перевезення людей в Росію через окупований Крим. Організував її місцевий житель на власному авто.

За процесуального керівництва прокуратури автономії, організатору перевезень повідомили про підозру. Йому інкримінують справу за двома пунктами: незаконне переправлення осіб і порушення порядку в'їзду виїзду на окуповані території.

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Як чоловік возив людей у Крим

Він організував схему незаконного перевезення пасажирів з Херсонської області до Російської Федерації.

Слідчі дізналися: підозрюваний робив це на своєму авто.

Чоловік їздив через КПВВ "Чаплинка" на окупований півострів. При цьому він розумів, що пункти пропуску через державний кордон України в Криму закриті.

Надалі водій їздив незаконно збудованим Керченським мостом до Краснодарського краю.

Після обшуків за місцем проживання чоловіка виявлені докази його злочину. Наразі до підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ в Криму.

Рух через КПВВ: Україна заявляє про блокування

, що у 2015 році уряд ухвалив порядок перетину адмінмежі з окупованим Кримом. Відповідно до документа, в'їзд та виїзд іноземців та осіб без громадянства здійснюється через контрольні пункти за паспортом та спеціальним дозволом, виданим територіальним органом ДМС. Громадяни України можуть перетинати кордон на КПВВ без спеціальних дозволів.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів, що Росія перетворила Крим на в'язницю "Ізоляція". Усе через те, шо країна-агресор під приводом пандемії COVID-19 блокує рух через КПВВ.

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Усі пропускні пункти на підконтрольній Кабміну частині працюють у штатному режимі. Натомість, як розповів Резніков, Росія під приводом боротьби з вірусом блокує рух через КПВВ. Хоча рух через неконтрольовану ділянку кордону на Донбасі не припиняється.