Херсонець незаконно возив людей в окупований Крим
Прокуратура Криму заблокувала незоконне перевезення людей в Росію через окупований Крим. Організував її місцевий житель на власному авто.
Джерело:Прокуратура Криму і Севастополя
За процесуального керівництва прокуратури автономії, організатору перевезень повідомили про підозру. Йому інкримінують справу за двома пунктами: незаконне переправлення осіб і порушення порядку в'їзду виїзду на окуповані території.
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Як чоловік возив людей у Крим
- Він організував схему незаконного перевезення пасажирів з Херсонської області до Російської Федерації.
- Слідчі дізналися: підозрюваний робив це на своєму авто.
- Чоловік їздив через КПВВ "Чаплинка" на окупований півострів. При цьому він розумів, що пункти пропуску через державний кордон України в Криму закриті.
- Надалі водій їздив незаконно збудованим Керченським мостом до Краснодарського краю.
Після обшуків за місцем проживання чоловіка виявлені докази його злочину. Наразі до підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ в Криму.
Рух через КПВВ: Україна заявляє про блокування
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков розповів, що Росія перетворила Крим на в'язницю "Ізоляція". Усе через те, шо країна-агресор під приводом пандемії COVID-19 блокує рух через КПВВ.
Детальніше Прикриваються коронавірусом: Росія перетворила окуповані території на в'язницю "Ізоляція"
Усі пропускні пункти на підконтрольній Кабміну частині працюють у штатному режимі. Натомість, як розповів Резніков, Росія під приводом боротьби з вірусом блокує рух через КПВВ. Хоча рух через неконтрольовану ділянку кордону на Донбасі не припиняється.
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