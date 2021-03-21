Він разом з Марійкою був у нього, хай не бреше, – односельчани про тата вбитої 7-річної дівчинки

У справі вбивства 7-річної Марійки Борисової на Херсонщині затримали 62-річного чоловіка, який дружив з її батьком. Односельчани пригадують, що підозрюваний тримав в страху все село.

"Його боялись і жінки, і чоловіки"

У злочині підозрюваний зізнався. Все сталося в його квартирі. Дитину, яку добре знав, він помітив у дворі, вона якраз чекала на батька, який живе неподалік.

До слова Засунув тіло у мішок і зав'язав поясом: підозрюваний зізнався у вбивстві Марії Борисової

Місцеві не приховують, що чоловіка боялись як жінки, так і чоловіки. Він був 4 рази засуджений, зокрема, за злочин зі збоченням – скалічив односельця.

"Так, це було, вони разом на фермі працювали. І він там теж... зґвалтував його. І недовго сидів, його випустили рано. Всі навіть були здивовані, за таке зґвалтування 3 або 4 роки сидів", – пригадав місцевий житель Анатолій.

Зізнання підозрюваного у скоєнні злочину: дивіться відео

Мешкав чоловік один. Сусідка підозрюваного Олександра розповіла: "Він жорстокий. І сім'я з ним не живе, тому що постійно, діти маленькі були, він напивався, і вони на вулиці сиділи, поки він не засне… Ой, він всіх ображав. Всі боялися, і чоловіки його боялися, не те, що там жінки".

Батько разом з дівчинкою був в гостях у затриманого

За день до вбивства у квартирі підозрюваного була гулянка. І сюди приходив батько з Марійкою, про це односельцям сказав він сам.

Батько відхрещується від того, що він тут був. Був він тут 6 (березня – 24 канал), хай не бреше… З дівчинкою тут був,

– сказала односелиця.

За всім, що відбувалося в селі з моменту зникнення дитини, підозрюваний уважно стежив і навіть потрапив на відео з волонтерами. Спокійно і з цигаркою слухав, що говорять односельці.



Підозрюваний під час розмови з волонтерами / Скриншот з відео

За те, що зробив із дитиною, йому загрожує довічне ув’язнення. Підозрюваний відмовляється від слідчого експерименту в селищі, адже місцеві обіцяють самосуд.