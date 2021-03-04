Хай теж сяде у в'язницю, – Найєм емоційно відповів Разумкову щодо Стерненка

Спікер парламенту Дмитро Разумков закликав тих, хто не задоволений вироком Сергію Стерненку, звертатися до Європейського суду з прав людини. Натомість адвокат Стерненка закликав Разумкова теж сісти у СІЗО і чекати на рішення ЄСПЛ.

Про це адвокат Масі Найєм заявив у програмі "Між іншим". Він сказав, що чекати на рішення ЄСПЛ – це надто довго.

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За словами адвоката, Сергій сидить у СІЗО вже незаконно, а чекати на рішення Європейського суду можна ще 4 – 5 років.

"Людина має сидіти в СІЗО, згідно з рішенням суду іменем України, якому навіть президент не довіряє. Пан Разумков, мабуть, не погодився б сісти на 4 – 5 років для того, щоб потім Європейський суд сказав йому, що він не мав би сидіти", – сказав Найєм.

Якщо він готовий – нехай теж сяде,

– закликав адвокат.

Найєм запевнив, що є щонайменше 2 докази того, що Сергій Стерненко перебуває у СІЗО незаконно.

" По-перше , попередній запобіжний захід у Стерненка була застава. Тепер, коли ухвалювався це вирок, суддя змінив запобіжний захід на тримання під вартою. Прокуратура цього не просила – суддя самостійно прийняв таке рішення", – сказав Найєм.

, попередній запобіжний захід у Стерненка була застава. Тепер, коли ухвалювався це вирок, суддя змінив запобіжний захід на тримання під вартою. Прокуратура цього не просила – суддя самостійно прийняв таке рішення", – сказав Найєм. "По-друге, рішення не набрало законної сили", – додав він.

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Що цьому передувало

Дмитро Разумков 26 лютого під час брифінгу у Вінниці відповів на запитання журналістів щодо вироку Сергію Стерненку.

Спочатку він сказав, що не має права коментувати діяльність суду.

Пізніше додав, що ті, кому не подобається вирок, можуть оскаржити його у Європейському суді з прав людини.



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу