Хай теж сяде у в'язницю, – Найєм емоційно відповів Разумкову щодо Стерненка

Джерело:24 канал
Спікер парламенту Дмитро Разумков закликав тих, хто не задоволений вироком Сергію Стерненку, звертатися до Європейського суду з прав людини. Натомість адвокат Стерненка закликав Разумкова теж сісти у СІЗО і чекати на рішення ЄСПЛ.
Про це адвокат Масі Найєм заявив у програмі "Між іншим". Він сказав, що чекати на рішення ЄСПЛ – це надто довго.
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За словами адвоката, Сергій сидить у СІЗО вже незаконно, а чекати на рішення Європейського суду можна ще 4 – 5 років.
"Людина має сидіти в СІЗО, згідно з рішенням суду іменем України, якому навіть президент не довіряє. Пан Разумков, мабуть, не погодився б сісти на 4 – 5 років для того, щоб потім Європейський суд сказав йому, що він не мав би сидіти", – сказав Найєм.
Якщо він готовий – нехай теж сяде,
– закликав адвокат.
Найєм запевнив, що є щонайменше 2 докази того, що Сергій Стерненко перебуває у СІЗО незаконно.
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