Хай теж сяде у в'язницю, – Найєм емоційно відповів Разумкову щодо Стерненка
Спікер парламенту Дмитро Разумков закликав тих, хто не задоволений вироком Сергію Стерненку, звертатися до Європейського суду з прав людини. Натомість адвокат Стерненка закликав Разумкова теж сісти у СІЗО і чекати на рішення ЄСПЛ.
Джерело:24 канал
Про це адвокат Масі Найєм заявив у програмі "Між іншим". Він сказав, що чекати на рішення ЄСПЛ – це надто довго.
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За словами адвоката, Сергій сидить у СІЗО вже незаконно, а чекати на рішення Європейського суду можна ще 4 – 5 років.
"Людина має сидіти в СІЗО, згідно з рішенням суду іменем України, якому навіть президент не довіряє. Пан Разумков, мабуть, не погодився б сісти на 4 – 5 років для того, щоб потім Європейський суд сказав йому, що він не мав би сидіти", – сказав Найєм.
Якщо він готовий – нехай теж сяде,
– закликав адвокат.
Найєм запевнив, що є щонайменше 2 докази того, що Сергій Стерненко перебуває у СІЗО незаконно.
- "По-перше, попередній запобіжний захід у Стерненка була застава. Тепер, коли ухвалювався це вирок, суддя змінив запобіжний захід на тримання під вартою. Прокуратура цього не просила – суддя самостійно прийняв таке рішення", – сказав Найєм.
- "По-друге, рішення не набрало законної сили", – додав він.
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Що цьому передувало
- Дмитро Разумков 26 лютого під час брифінгу у Вінниці відповів на запитання журналістів щодо вироку Сергію Стерненку.
- Спочатку він сказав, що не має права коментувати діяльність суду.
- Пізніше додав, що ті, кому не подобається вирок, можуть оскаржити його у Європейському суді з прав людини.
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