Хатня робітниця, яка могла заразити Кернеса COVID-19, стала депутаткою – ЗМІ
Хатня робітниця, яка працювала у Геннадія Кернеса з 2014 року, стала депутаткою однієї із районних рад Харківщини. Втім, оточення померлого мера вважає, що саме вона заразила політика коронавірусом.
Працівниця Кернеса нібито стала депутаткою від "Блоку Кернеса – Успішний Харків". Про це з посиланням на власні джерела у партії померлого політика повідомляє Newsroom.
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В оточенні мера є лише одна версія, як Кернес міг заразитися коронавірусом. Ланцюжок веде до людини, яка після поранення мера у 2014 році допомагала йому одягатися,
– стверджує видання.
До речі, друг Кернеса бізнесмен Павло Фукс також заявляв, що померлого мера коронавірусом заразила саме хатня робітниця.
Зауважимо, за словами виконувача обов'язків мера Харкова Ігоря Терехова, Кернес міг підхопити вірус 23 серпня, під час святкування Дня міста.
Головне про смерть Кернеса
- У вересні 2020 року в мера Харкова діагностували коронавірус та двостороннє запалення легень.
- Коли чиновнику раптово погіршало, його терміново відправили на лікування в Німеччину.
- Довгий час інформації про стан здоров'я Кернеса не було. Дехто навіть припускав, що очільник Харкова вже помер.
- 11 грудня стало відомо, що політику стало значно гірше. Через відмову 2 нирок його перевели на повний діаліз.
- Кернес помер 17 грудня у берлінській клініці "Шаріте".
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