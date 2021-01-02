Хатня робітниця, яка працювала у Геннадія Кернеса з 2014 року, стала депутаткою однієї із районних рад Харківщини. Втім, оточення померлого мера вважає, що саме вона заразила політика коронавірусом.

Працівниця Кернеса нібито стала депутаткою від "Блоку Кернеса – Успішний Харків". Про це з посиланням на власні джерела у партії померлого політика повідомляє Newsroom.

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В оточенні мера є лише одна версія, як Кернес міг заразитися коронавірусом. Ланцюжок веде до людини, яка після поранення мера у 2014 році допомагала йому одягатися,

– стверджує видання.

До речі, друг Кернеса бізнесмен Павло Фукс також заявляв, що померлого мера коронавірусом заразила саме хатня робітниця.

Зауважимо, за словами виконувача обов'язків мера Харкова Ігоря Терехова, Кернес міг підхопити вірус 23 серпня, під час святкування Дня міста.

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