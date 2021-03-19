Хасиди зможуть приїхати в Умань, але за особливих умов

Восени 2021 року хасиди традиційно збиратимуться на паломництво в Умань. Проблем із пропуском, як це було торік, у МВС планують уникнути.

Питання допуску хасидів в Умань обговорюють заздалегідь. Так, Арсен Аваков телефоном переговорив на цю тему із міністром внутрішніх справ Ізраїлю Аріє Дері.

До речі Українських релігійних лідерів щепили від COVID-19

За яких умов хасидів пустять в Умань

Вони узгодили: ключова умова реалізації цього масштабного заходу – нормалізація епідеміологічної ситуації в Україні. Окрім того, ті, хто захочуть приїхати, мають бути попередньо вакцинованими.

Жодних перешкод немає, якщо у прибулих туристів будуть відповідні документи, що підтверджують вакцинацію від COVID-19,

– зазначив Арсен Аваков.

Міністри внутрішніх справ України та Ізраїлю також обговорили можливість постачання партії вакцини з Ізраїлю.

Хасиди в Умані: головне

Щороку восени тисячі хасидів прибувають в Умань на святкування Рош га-Шана – єврейського Нового Року.

В Умані похований рабин Цадик Нахман, який є зачинателем брацлавського хасидизму.

Через пандемію коронавірусу уряд заборонив в'їзд іноземців на територію України до 29 вересня 2020 року.

Влада України та Ізраїлю у спільному зверненні закликала хасидів цьогоріч відмовитися від паломництва в Умань.

Однак хасиди заявили, що все-таки приїдуть.

Попри обмеження та заборони, тисячі хасидів таки в'їхали в Україну.

У місті посилили охорону порядку, створили цілу систему постів та патрулів.