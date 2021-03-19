Хасиди зможуть приїхати в Умань, але за особливих умов
Восени 2021 року хасиди традиційно збиратимуться на паломництво в Умань. Проблем із пропуском, як це було торік, у МВС планують уникнути.
Джерело:пресслужба поліції
Питання допуску хасидів в Умань обговорюють заздалегідь. Так, Арсен Аваков телефоном переговорив на цю тему із міністром внутрішніх справ Ізраїлю Аріє Дері.
До речі Українських релігійних лідерів щепили від COVID-19
За яких умов хасидів пустять в Умань
Вони узгодили: ключова умова реалізації цього масштабного заходу – нормалізація епідеміологічної ситуації в Україні. Окрім того, ті, хто захочуть приїхати, мають бути попередньо вакцинованими.
Жодних перешкод немає, якщо у прибулих туристів будуть відповідні документи, що підтверджують вакцинацію від COVID-19,
– зазначив Арсен Аваков.
Міністри внутрішніх справ України та Ізраїлю також обговорили можливість постачання партії вакцини з Ізраїлю.
Хасиди в Умані: головне
- Щороку восени тисячі хасидів прибувають в Умань на святкування Рош га-Шана – єврейського Нового Року.
- В Умані похований рабин Цадик Нахман, який є зачинателем брацлавського хасидизму.
- Через пандемію коронавірусу уряд заборонив в'їзд іноземців на територію України до 29 вересня 2020 року.
- Влада України та Ізраїлю у спільному зверненні закликала хасидів цьогоріч відмовитися від паломництва в Умань.
- Однак хасиди заявили, що все-таки приїдуть.
- Попри обмеження та заборони, тисячі хасидів таки в'їхали в Україну.
- У місті посилили охорону порядку, створили цілу систему постів та патрулів.
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