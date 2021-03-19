Восени 2021 року хасиди традиційно збиратимуться на паломництво в Умань. Проблем із пропуском, як це було торік, у МВС планують уникнути.

Питання допуску хасидів в Умань обговорюють заздалегідь. Так, Арсен Аваков телефоном переговорив на цю тему із міністром внутрішніх справ Ізраїлю Аріє Дері.

До речі Українських релігійних лідерів щепили від COVID-19

За яких умов хасидів пустять в Умань

Вони узгодили: ключова умова реалізації цього масштабного заходу – нормалізація епідеміологічної ситуації в Україні. Окрім того, ті, хто захочуть приїхати, мають бути попередньо вакцинованими.

Жодних перешкод немає, якщо у прибулих туристів будуть відповідні документи, що підтверджують вакцинацію від COVID-19,

– зазначив Арсен Аваков.

Міністри внутрішніх справ України та Ізраїлю також обговорили можливість постачання партії вакцини з Ізраїлю.

Зауважимо. Нещодавно розмова на тему вакцинації і туризму відбулася і між президентом Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Ізраїля Біньяміном Нетаньягу. Вони наголосили на зацікавленості взаємного визнання сертифікатів про щеплення від коронавірусу.

Хасиди в Умані: головне