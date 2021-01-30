У Харкові на зупинці згоріла маршрутка: фото, відео
У Харкові 30 січня на зупинці загорівся маршрутний автобус. На щастя, пасажирів у "Богдані" під час пожежі не було.
Джерело: ДСНС України
Інцидент стався на вулиці Валдайській близько 13:00.
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Автобус вигорів майже повністю
У автобусі у час, коли спалахнув вогонь, був лише водій. Він самостійно вибрався та викликав рятувальників. Коли до місця пригоди прибули пожежники, то «Богдан» уже повністю був охоплений вогнем. Площу пожежі оцінили у 18 квадратних метрів.
Вогонь вдалось швидко локалізувати, а вже через 25 хвилин погасити повністю. Постраждалих в результаті інциденту немає. Наразі фахівці оцінюють суму завданих збитків. Причину пожежі покажуть результати розслідування.
Окрім водія, в автобусі нікого не було / Фото ДСНС України
З автобуса майже нічого не залишилось / Фото ДСНС України
Дивіться відео, як горіла маршрутка:
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