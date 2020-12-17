У Харкові місцева влада вирішила оригінально боротися з любителями паркуватися де заманеться. В одному з найбільш проблемних місць біля Сумського ринку встановили спеціальний знак про "парковку для оленів".

Цей знак не передбачений жодними правилами дорожнього руху, підкреслив перший заступник харківського міського голови Ігор Терехов.

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Як тільки дозволить погода, на асфальті уздовж трамвайних колій ми ще й трафаретом намалюємо, де саме наші доморощені "лосі" повинні паркуватися,

– розповів місцевий чиновник.

Він пояснив, що це місце є надзвичайно проблемним, адже там ледь не щоденно хтось залишає своє авто, яке потім загорожує можливість проїзду для трамвая.

Заступник харківського мера також підкреслив, що водії кидають свої авто в забороненому для паркування місці, не зважаючи на те, що відвідувачі ринку безкоштовно можуть залишити їх на годину на одній з двох парковок ринку.

"Одним словом, шановні водії, паркуйтесь так, щоб нікому не заважати, особливо – громадському транспорту й комунальній техніці", – наголосив Ігор Терехов.



Спеціальне паркомісце для оленів у Харкові / Фото Ігоря Терехова