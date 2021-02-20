У Харкові зійшов з рейок трамвай з пасажирами: моторошні фото, відео

У суботу, 20 лютого, у Харкові з рейок зійшов трамвай з пасажирами. Наразі відомо про одну постраждалу, її госпіталізували.
Інцидент стався на Московському проспекті близько 17:00.
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- Трамвай №23 зійшов з рейок і врізався у стовп та 2 дерева.
- На щастя, обійшлося без жертв.
- Внаслідок ДТП постраждала 26-річна пасажирка. У неї діагностували перелом ребра.
- Поліцейські наразі встановлюють обставини аварії.
Напередодні, 19 лютого, у Харкові вже сталася одна
ДТП за участю трамвая
. Він врізався у легковий автомобіль.
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