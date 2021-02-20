У Харкові зійшов з рейок трамвай з пасажирами: моторошні фото, відео

20 лютого 2021 , 18:18

Джерело:

Depo.Харків

У суботу, 20 лютого, у Харкові з рейок зійшов трамвай з пасажирами. Наразі відомо про одну постраждалу, її госпіталізували.

Інцидент стався на Московському проспекті близько 17:00.

Актуально Масштабну пожежу на виробництві на Харківщині гасили майже усю ніч: фото, відео

Деталі

  • Трамвай №23 зійшов з рейок і врізався у стовп та 2 дерева.
  • На щастя, обійшлося без жертв.
  • Внаслідок ДТП постраждала 26-річна пасажирка. У неї діагностували перелом ребра.
  • Поліцейські наразі встановлюють обставини аварії.
Зверніть увагу! Напередодні, 19 лютого, у Харкові вже сталася одна ДТП за участю трамвая. Він врізався у легковий автомобіль.

У Харкові зійшов з рейок трамвай: дивіться відео Харьков LIVE

Трамваї сходять з рейок в Україні: що відомо