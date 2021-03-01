У Харкові затримали чоловіка, який сповістив про 16 фейкових замінувань адмінбудівель

Бійці загону спеціального призначення КОРД у Харкові затримали чоловіка, якого вважають причетним до низки повідомлень про наявність вибухівки в адміністративних будівлях міста.

За даними слідчих, затриманий може бути причетним до великої кількості фейкових замінувань. Однак у кримінальній справі він фігурує як анонім, який причетний до 16 повідомлень про можливий вибух.

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Незабаром чоловікові повідомлять про підозру у скоєння злочину.

Що відомо про затриманого за псевдомінування у Харкові

Як з'ясували поліцейські, що розслідують низку випадків анонімних повідомлень про замінування держустанов, фігурант справи 16 разів повідомив про наявність бомби.

Які саме будівлі "мінував" зловмисник, невідомо.

Чоловікові інкримінують заздалегідь неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Якщо суд визнає докази провини фігуранта, йому загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.

Дивіться відео затримання псевдомінера у Харкові: