У Харкові затримали чоловіка, який сповістив про 16 фейкових замінувань адмінбудівель

1 березня 2021 , 17:04
Читать новость на русском

Джерело:

Поліція Харківської області

Бійці загону спеціального призначення КОРД у Харкові затримали чоловіка, якого вважають причетним до низки повідомлень про наявність вибухівки в адміністративних будівлях міста.

За даними слідчих, затриманий може бути причетним до великої кількості фейкових замінувань. Однак у кримінальній справі він фігурує як анонім, який причетний до 16 повідомлень про можливий вибух.

Дивіться також У Києві шукають вибухівку у великих ТРЦ та готелі, тисячі людей евакуювали: відео

Незабаром чоловікові повідомлять про підозру у скоєння злочину.

Що відомо про затриманого за псевдомінування у Харкові

  • Як з'ясували поліцейські, що розслідують низку випадків анонімних повідомлень про замінування держустанов, фігурант справи 16 разів повідомив про наявність бомби.
  • Які саме будівлі "мінував" зловмисник, невідомо.

Чоловікові інкримінують заздалегідь неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Якщо суд визнає докази провини фігуранта, йому загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.

Дивіться відео затримання псевдомінера у Харкові: