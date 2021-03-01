У Харкові затримали чоловіка, який сповістив про 16 фейкових замінувань адмінбудівель
Бійці загону спеціального призначення КОРД у Харкові затримали чоловіка, якого вважають причетним до низки повідомлень про наявність вибухівки в адміністративних будівлях міста.
Джерело:Поліція Харківської області
За даними слідчих, затриманий може бути причетним до великої кількості фейкових замінувань. Однак у кримінальній справі він фігурує як анонім, який причетний до 16 повідомлень про можливий вибух.
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Незабаром чоловікові повідомлять про підозру у скоєння злочину.
Що відомо про затриманого за псевдомінування у Харкові
- Як з'ясували поліцейські, що розслідують низку випадків анонімних повідомлень про замінування держустанов, фігурант справи 16 разів повідомив про наявність бомби.
- Які саме будівлі "мінував" зловмисник, невідомо.
Чоловікові інкримінують заздалегідь неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Якщо суд визнає докази провини фігуранта, йому загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.
Дивіться відео затримання псевдомінера у Харкові:
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