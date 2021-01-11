Працівники СБУ затримали 4 підозрюваних у вчиненні щонайменше 19 крадіжок кабелю спеціального зв'язку. Двоє зловмисників – працівники поліції.

Один з правоохоронців, які ймовірно займалися злочинною діяльністю, працював патрульним. Інший – у конвойній службі. Про це повідомили у поліції Харківської області.

Дивіться також Збив людину та втік: на Харківщині затримали 22-річного поліцейського

За даними слідчих, поліціянти разом із цивільними особами викрадали кабелі звичайного та спеціального зв'язку.



Поліціянти могли скоїти велику кількість крадіжок / Фото пресслужби поліції Харківщини Поліціянти могли скоїти велику кількість крадіжок / Фото пресслужби поліції Харківщини

19 крадіжок за 10 місяців

Затримали фігурантів справи на гарячому, коли вони зламали кришку люка до сховища магістральних ліній зв'язку, перекусили кабель та завантажили його до багажника.

Як стверджують правоохоронці, члени угрупування скоїли щонайменше 19 крадіжок кабелю за 10 місяців 2020 року.

Під час обшуків у помешканнях зловмисників оперативники вилучили докази їх причетності до злочинної діяльності.



Члени угрупування мали схеми кабелю, який планували викрасти / Фото пресслужби поліції Харківщини

За фактом злочину всім затриманим оголосили про підозру у вчиненні крадіжки, поєднаної з проникненням у сховище. Якщо провину зловмисників доведуть в суді, їм загрожує від 3 до 6 років тюрми.

Наразі працівник конвойної служби перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Поліціянт та його співучасники – під нічним домашнім арештом.