У Харкові правоохоронці 19 лютого затримали банду. Вони займались вимаганням грошей та виконували злочини на замовлення – псували майно.

Серед потерпілих від дій банди – співробітник прикордонної служби, якому зловмисники спалили автомобіль. Поліцейські вже затримали організатора та 3 його учасників угрупування.

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Ватажком банди виявився раніше судимий за викрадення та вбивство людини 45-річний харків’янин. Його спільники – 3 місцевих мешканців 28-ми та 22-х років, один із них – колишній співробітник правоохоронного органу.

Угруповання "спеціалізувалося" на вимаганні коштів у жителів регіону та виконанні злочинів на замовлення, а саме пошкодженні майна.

У Харкові затримали банду: дивіться відео

Один із злочинів – вимагали у підприємця 2 тисячі доларів й били його.

Крім того, отримано докази причетності банди до спалення автомобіля співробітника прикордонної служби.