У Харкові затримали чоловіка, який збирав для спецслужб Росії закриту інформацію: відео

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Харкові агента російської воєнної розвідки. Він збирав для країни-агресора закриту інформацію про новітню українську бронетехніку.
Правоохоронці встановили, що українця завербували представники головного управління генштабу Збройних сил Росії під час його поїздки до Російської Федерації.
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Як СБУ затримала зловмисника
- Вдалося задокументувати, що на завдання російських кураторів ворожий агент намагався залучити співробітника харківського державного підприємства "Харківське Конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова". Там працювали над розробкою танку Т-84БМ "ОПЛОТ".
- Він отримав від працівника зразки технічних матеріалів та відпрацьованими каналами передав фотокопії представнику російської спецслужби.
- Правоохоронці спіймали зрадника "на гарячому" під час одержання ним "повного комплекту технічної документації", яка має гриф обмеження доступу.
У чому звинувачують чоловіка
Зверніть увагу!
- Зловмисника вже затримали, йому повідомили про підозру у вчиненні злочину за статтею про державну зраду.
- Наразі вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.
Раніше
інформацію про те, що СБУ спіймала зрадника,
який працював на Росію, повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
СБУ затримала чоловіка, який збирав для спецслужб Росії закриту інформацію / Фото СБУ
Чоловіка звинувачують у державній зраді / Фото СБУ
Спіймали українця, який збирав для Росії закриту інформацію: відео