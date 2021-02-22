У Харкові затримали чоловіка, який збирав для спецслужб Росії закриту інформацію: відео
Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Харкові агента російської воєнної розвідки. Він збирав для країни-агресора закриту інформацію про новітню українську бронетехніку.
Правоохоронці встановили, що українця завербували представники головного управління генштабу Збройних сил Росії під час його поїздки до Російської Федерації.
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Як СБУ затримала зловмисника
- Вдалося задокументувати, що на завдання російських кураторів ворожий агент намагався залучити співробітника харківського державного підприємства "Харківське Конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова". Там працювали над розробкою танку Т-84БМ "ОПЛОТ".
- Він отримав від працівника зразки технічних матеріалів та відпрацьованими каналами передав фотокопії представнику російської спецслужби.
- Правоохоронці спіймали зрадника "на гарячому" під час одержання ним "повного комплекту технічної документації", яка має гриф обмеження доступу.
У чому звинувачують чоловіка
- Зловмисника вже затримали, йому повідомили про підозру у вчиненні злочину за статтею про державну зраду.
- Наразі вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.
СБУ затримала чоловіка, який збирав для спецслужб Росії закриту інформацію / Фото СБУ
Чоловіка звинувачують у державній зраді / Фото СБУ
Спіймали українця, який збирав для Росії закриту інформацію: відео
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