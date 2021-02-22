У Харкові 22 лютого на вулиці Отакара Яроша вбили людину. Зі слів очевидців, це сталось просто на сходах супермаркету – стріляли у голову.

Наразі поліція встановлює особу загиблого, а також розшукують кілера та організаторів вбивства. У місті оголошено операцію "Сирена". Читайте також Податківець з Києва передавав бойовикам держтаємниці: його дружина працює в окупантів За непідтвердженою інформацією стріляли у відомого у Харкові ювеліра. На місці працює керівництво та слідчо-оперативна група районного управління поліції. Поліцейські здійснюють огляд місця події, збирають речові докази, встановлюють та опитують свідків.