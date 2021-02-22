У Харкові застрелили відомого ювеліра
У Харкові 22 лютого на вулиці Отакара Яроша вбили людину. Зі слів очевидців, це сталось просто на сходах супермаркету – стріляли у голову.
Джерело:Нацполіція
Наразі поліція встановлює особу загиблого, а також розшукують кілера та організаторів вбивства. У місті оголошено операцію "Сирена".
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За непідтвердженою інформацією стріляли у відомого у Харкові ювеліра.
На місці працює керівництво та слідчо-оперативна група районного управління поліції. Поліцейські здійснюють огляд місця події, збирають речові докази, встановлюють та опитують свідків.
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