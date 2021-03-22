У Харкові закінчились місця в ковідних госпіталях: хворих перенаправляють у регіони – фото

В Обласній інфекційній лікарні Харкова закінчуються місця. Зараз хворих на коронавірус із обласного центру госпіталізують у міста Чугуїв і Богодухів.

Хворих почали везти в госпіталі менших міст приблизно о 2 годині ночі 21 березня. Однак зараз там також майже закінчилися місця.

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Що відбувається в лікарнях

Ексрадниця голови Харківської облради та волонтерка Наталія Попова опублікувала на своїй фейсбук-сторінці фото з 13 міської лікарні, де видно пацієнтів на ліжках у коридорі.

Якщо когось виписують, на це місце одразу госпіталізують іншу людину.

– додала Наталія Попова.



Пацієнт у коридорі Харківської лікарні / Фото Наталії Попової

У лікарнях також закінчились місця в реанімації та немає вільних апаратів ШВЛ. Крім цього, в Харкові відчутний дефіцит кисню.

Завантаженість медичної системи підтвердив лікар-інфекціоніст обласної інфекційної лікарні виданню Newsroom. Він розповів, що станом на ранок 21 березня, в медустанові, яка розрахована на 300 місць, було вже 296 пацієнтів із важким перебігом хвороби.

Статистика захворюваності на Харківщині

Як повідомляє лабораторний центр Харківщини, 21 березня в області зафіксували 456 випадків інфікування коронавірусом, 321 із них – жителі Харкова.

Загалом від початку пандемії коронавірусу в Харківській області заразилося 95 416 людей. На жаль, 1 818 людей померли.

Однак Наталія Попова звинувачує владу в применшуванні статистики захворюваності на COVID-19 у регіоні. Також вона зазначає, що влада провалила підготовку до 3 хвилі пандемії.

Зверніть увагу! На Харківщині 18 березня почав діяти посилений карантин. Це пояснили стрімким поширенням коронавірусної інфекції. Там заборонили роботу розважальних закладів і спортзалів, де не обмежили кількість відвідувачів у залі.