У Харкові загорілася маршрутка: всередині були пасажири – відео
29 червня 2021 , 12:36Читать новость на русском
Джерело:ДСНС Харківщини
В селищі Жуковського в Харкові під час руху загорілася маршрутка. У ній в цей момент були пасажири. Пожежники приїхали гасити вже обгорілий кузов.
Інцидент трапився зранку 29 червня. Пожежникам зателефонували о пів на 9 годину.
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Пожежники гасять автобус, який загорівся в Харкові / Фото ДСНС Харківщини
Що відомо про цю пожежу
- Загорівся автобус I-VAN, який у цей момент працював за звичною схемою руху.
- Водій одразу зупинився та сказав людям виходити.
- Згодом він також покинув салон.
- Тому потерпілих внаслідок пожежі немає.
- Коли прибули рятувальники, вогонь повністю охопив транспорт.
- Загальна площа загоряння становила 15 квадратних метрів.
- Полум'я повністю ліквідували о 09:07.
- Від транспорту залишився лише обгорілий каркас.
- Причину пожежі наразі встановлюють.
- У телеграмі ХС пишуть, що автобус курсував 65 маршрутом.
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