Інцидент трапився зранку 29 червня. Пожежникам зателефонували о пів на 9 годину.

До теми На Львівщині посеред дороги вщент згорів пасажирський автобус: фото


Пожежники гасять автобус, який загорівся в Харкові / Фото ДСНС Харківщини

Що відомо про цю пожежу 

  • Загорівся автобус I-VAN, який у цей момент працював за звичною схемою руху.
  • Водій одразу зупинився та сказав людям виходити.
  • Згодом він також покинув салон.
  • Тому потерпілих внаслідок пожежі немає.
  • Коли прибули рятувальники, вогонь повністю охопив транспорт.
  • Загальна площа загоряння становила 15 квадратних метрів.
  • Полум'я повністю ліквідували о 09:07.
  • Від транспорту залишився лише обгорілий каркас.
  • Причину пожежі наразі встановлюють.
  • У телеграмі ХС пишуть, що автобус курсував 65 маршрутом.

Пожежа в Харківській маршрутці: відео телеграму ХС