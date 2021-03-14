У Харкові на вулиці раптово помер молодий хлопець: фото та відео 18+
У Харкові 14 березня приблизно о 10:00 виявили 22-річного хлопця, який раптово помер на вулиці. Трагедія сталася на проспекті Ювілейному.
Джерело:Depo.Харків
На місце трагедії оперативно прибули правоохоронці та медики. Лікарі, які прибули на виклик, лише констатували смерть хлопця.
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Деталі трагедії
За даними правоохоронців, хлопець 1999 року народження йшов вулицею Харкова і раптово впав. У поліції переглянули камери відеоспостереження та спростували інформацію про вбивство чоловіка, яка шириться в соціальних мережах.
Інформацію про подію внесли до Єдиного обліку заяв і повідомлень Харківського районного управління поліції №2. Тепер правоохоронці мають з'ясувати усі обставини смерті хлопця.
Увага! Кадри з місця трагедії можуть шокувати. Не варто дивитися людям зі слабкою психікою.
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