У Харкові 14 березня приблизно о 10:00 виявили 22-річного хлопця, який раптово помер на вулиці. Трагедія сталася на проспекті Ювілейному.

На місце трагедії оперативно прибули правоохоронці та медики. Лікарі, які прибули на виклик, лише констатували смерть хлопця.

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Деталі трагедії

За даними правоохоронців, хлопець 1999 року народження йшов вулицею Харкова і раптово впав. У поліції переглянули камери відеоспостереження та спростували інформацію про вбивство чоловіка, яка шириться в соціальних мережах.

Інформацію про подію внесли до Єдиного обліку заяв і повідомлень Харківського районного управління поліції №2. Тепер правоохоронці мають з'ясувати усі обставини смерті хлопця.

Увага! Кадри з місця трагедії можуть шокувати. Не варто дивитися людям зі слабкою психікою.

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