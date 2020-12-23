У Харківському університеті встановили всіх дівчат, які танцювали під пісню російського гурту "Воровайки". Розслідування щодо скандального відео триває.

Дівчата виявились курсантками 1 курсу 3 факультету. Про це повідомили на сайті Харківського національного університету внутрішніх справ.

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До речі, встановили не тільки "танцівниць", а й людей, що мають відповідати за дисципліну у закладі.

Наразі триває службове розслідування. За його результатами, визначать "ступінь провини кожного" та відреагують відповідно до законодавства.

Що цьому передувало

Студентки Харківського університету внутрішніх справ станцювали під пісню російського гурту "Воровайки", якому заборонили в'їзд в Україну. До речі, гурт відомий українофобними піснями. Наприклад, у його репертуарі є пісня з рядками: "Смелости нам хватит, хватит интересу, если будет надо – заберем Одессу".

Відео танку дівчат під пісню "Наколочки" потрапило в мережу. Така поведінка курсанток обурила суспільство.

В університеті розпочали службове розслідування щодо скандалу.

Курсантки танцюють під пісню "Воровайок", дивіться відео: