Танцювали під "Воровайки": у Харкові встановили усіх студенток скандального відео
У Харківському університеті встановили всіх дівчат, які танцювали під пісню російського гурту "Воровайки". Розслідування щодо скандального відео триває.
Дівчата виявились курсантками 1 курсу 3 факультету. Про це повідомили на сайті Харківського національного університету внутрішніх справ.
До теми "Наколочки-наколочки, гоп татуировочки: у Харкові майбутні поліціянтки танцювали під "Воровайки"
До речі, встановили не тільки "танцівниць", а й людей, що мають відповідати за дисципліну у закладі.
Наразі триває службове розслідування. За його результатами, визначать "ступінь провини кожного" та відреагують відповідно до законодавства.
Що цьому передувало
- Студентки Харківського університету внутрішніх справ станцювали під пісню російського гурту "Воровайки", якому заборонили в'їзд в Україну. До речі, гурт відомий українофобними піснями. Наприклад, у його репертуарі є пісня з рядками: "Смелости нам хватит, хватит интересу, если будет надо – заберем Одессу".
- Відео танку дівчат під пісню "Наколочки" потрапило в мережу. Така поведінка курсанток обурила суспільство.
- В університеті розпочали службове розслідування щодо скандалу.
Курсантки танцюють під пісню "Воровайок", дивіться відео:
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter