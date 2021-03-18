У Харкові впроваджують посилений карантин: чи буде працювати метро
На Харківщині з 18 березня вводять жорсткий карантин. Попри це, роботу метро в Харкові зупиняти не будуть, оскільки вважають це непотрібним.
Джерело:Телеграм-канал "ТРУХА ХАРЬКОВ"
Про це розповів виконувач обов'язків мера Ігор Терехов у ході спілкування з журналістами 18 березня. На його думку, попереднє припинення роботи метро було помилковим кроком.
До теми На Харківщині посилили карантин: що буде заборонено
Коментар Терехова
У міськраді поки не бачать ґрунтовних підстав для закриття метро. Виконувач обов’язків мера поскаржився на неправильність попереднього припинення роботи метрополітену (17 березня 2020).
У будь-якому мегаполісі світу метрополітен закривається останнім, але в жодному разі не першим,
– додав Ігор Терехов.
Також він зазначив, що міськрада буде дивитись на динаміку захворюваності й тоді дуже зважено увалюватиме рішення.
Що передбачає жорсткий карантин у Харкові
- З 18 березня на Харківщині починає діяти посилений карантин.
- Тепер там будуть заборонені заходи в місцях, де замало місця для соціальної дистанції.
- Це ж поширюється на заклади культури, спортзали та басейни.
- Також в області почнуть ретельніше стежити за дотриманням правил карантину: маскового режиму та соціальної дистанції.
- Скільки триватиме посилений карантин – невідомо.
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