На Харківщині з 18 березня вводять жорсткий карантин. Попри це, роботу метро в Харкові зупиняти не будуть, оскільки вважають це непотрібним.

Про це розповів виконувач обов'язків мера Ігор Терехов у ході спілкування з журналістами 18 березня. На його думку, попереднє припинення роботи метро було помилковим кроком.

До теми На Харківщині посилили карантин: що буде заборонено

Коментар Терехова

У міськраді поки не бачать ґрунтовних підстав для закриття метро. Виконувач обов’язків мера поскаржився на неправильність попереднього припинення роботи метрополітену (17 березня 2020).

У будь-якому мегаполісі світу метрополітен закривається останнім, але в жодному разі не першим,

– додав Ігор Терехов.

Також він зазначив, що міськрада буде дивитись на динаміку захворюваності й тоді дуже зважено увалюватиме рішення.

Що передбачає жорсткий карантин у Харкові

З 18 березня на Харківщині починає діяти посилений карантин.

Тепер там будуть заборонені заходи в місцях, де замало місця для соціальної дистанції.

Це ж поширюється на заклади культури, спортзали та басейни.

Також в області почнуть ретельніше стежити за дотриманням правил карантину: маскового режиму та соціальної дистанції.

Скільки триватиме посилений карантин – невідомо.