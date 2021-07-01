Про це повідомили в мережі зранку 1 липня. Також оприлюднили відео цього інциденту.

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Що було на відеозаписі

Автомобілі зіткнулися на перехресті проспекту Тракторобудівників і вулиці Краснодарської. Момент конфлікту водіїв зафіксував відеореєстратор авто, яке їхало поряд.

Запис триває приблизно 19 секунд. За цей час водії доходять до тротуару та один із них присідає. Видно, що йому тисне рукою на шию опонент, який тримає в руках зброю.

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Зверніть увагу! У Харкові 19 червня трапилась стрілянина на стоянці. Помічник нардепа Олександра Куницького Дмитро Ніконов ймовірно вистрелив з травматичної зброї в людину. Згодом правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо цього інциденту.