У Харкові виявили ще два будинки престарілих, які діяли з порушеннями: деталі
У Холодногірському районі Харкова під час перевірок виявили ще два заклади для літніх людей, які діяли з порушеннями. Саме в цьому районі сталась смертельна пожежа у будинку престарілих, яка забрала 15 життів.
Поки перевірили 8 закладів
Загалом перевірили 8 закладів, де масово перебувають люди. Про факти порушень розповіла очільниця адміністрації Холодногірського району Інна Уварова, повідомляє Укрінформ.
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П'ять об'єктів (перевірили – 24 канал) ще ввечері та вночі, три – сьогодні вранці. На двох об'єктах підтверджено порушення, а саме, перебільшення норм перебування людей на конкретній площі. Розпочато оперативно-слідчі дії щодо встановлення законності їхнього перебування,
– зазначила Уварова.
Інформацію про діяльність закладів знайшли в інтернеті
Про те, що такі заклади функціонують, дізнались з Інтернету. Оскільки це приватний сектор, то надати інформацію про діяльність подібних будинків мають квартальні комітети, а тоді ці дані перевірять.
Головне про пожежу у будинку престарілих у Харкові
- Будинок престарілих загорівся 21 січня.
- У закладі на час пожежі перебували 33 людини. З них 15 загинули.
- Наразі в лікарні залишаються ще 5 потерпілих.
- Попередня причина займання – необережне поводження з електрообігрівачами.
- Оскільки заклад діяв незаконно, то уже затримали власника будівлі, орендаря та його дружину, а також адміністратора.
- Через трагедію до Харкова прибув президент Зеленський.
- 22 січня у Харкові оголосили траур. Загальнонаціональний траур – 23 січня.
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