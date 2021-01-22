У Холодногірському районі Харкова під час перевірок виявили ще два заклади для літніх людей, які діяли з порушеннями. Саме в цьому районі сталась смертельна пожежа у будинку престарілих, яка забрала 15 життів.

Поки перевірили 8 закладів

Загалом перевірили 8 закладів, де масово перебувають люди. Про факти порушень розповіла очільниця адміністрації Холодногірського району Інна Уварова, повідомляє Укрінформ.

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П'ять об'єктів (перевірили – 24 канал) ще ввечері та вночі, три – сьогодні вранці. На двох об'єктах підтверджено порушення, а саме, перебільшення норм перебування людей на конкретній площі. Розпочато оперативно-слідчі дії щодо встановлення законності їхнього перебування,

– зазначила Уварова.

Інформацію про діяльність закладів знайшли в інтернеті

Про те, що такі заклади функціонують, дізнались з Інтернету. Оскільки це приватний сектор, то надати інформацію про діяльність подібних будинків мають квартальні комітети, а тоді ці дані перевірять.

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