У Харкові будівля поліклініки №19 перейшла у власність "Укргазбанку". Це трапилось після несплати кредиту фірмою "Альпаріс", яка була її власником. Зараз приміщення продають і нові власники можуть не підписати договір про оренду з міською владою.

Зараз у поліклініці працюють 160 медиків, які обслуговують 28 тисяч людей. Поки невідомо, чи продовжить медустанова свою діяльність.

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Що кажуть у міській раді

Ігор Терехов, який зараз виконує обов'язки голови Харкова, розповів, що в міськради налагоджено діалог із "Укргазбанком". Місто не може викупити приміщення, бо його ціна – непосильна для бюджету. Через це зараз готують договір про оренду з банком.

За словами Терехова, якщо поліклініку продадуть, новий власник може відмовитись підписувати черговий договір про оренду. В такому разі пацієнтів і медиків можуть перевести в найближчі амбулаторії.

Про яку будівлю мовиться

Будівля опинилася в приватній власності ще на початку 2000-х. Вона є медико-санітарною частиною заводу "Радіореле". Площа будівлі сягає 7 744,8 квадратних метрів і її хочуть продати за 42,8 мільйона гривень.

Який кредит став причиною продажу

Керівником та акціонером "Альпаріс" є Сергій Остапенко – менеджер концерну АВЕК. У 2016 році вони уклали договір із "Укргазбанком". Документ передбачав два кредити: 250 та 14 мільйонів гривень.

Також угода була предметом для кримінального розслідування. Це сталося через домовленість щодо реструктуризації кредиту та відстрочення сплати місячного платежу. У 2019 році ці кредити не погасили та будівля перейшла у власність банку.

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