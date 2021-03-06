У Харкові випускникам дитбудинків орендують квартири: унікальний соціальний проєкт

У Харкові створили соціальний проєкт "Десята планета". Він розрахований на випускників дитячих будинків, яким часто після випуску просто нікуди йти.

Зараз благодійним коштом тут орендують 5 квартир для 15 хлопців і дівчат. Детальніше про проєкт – читайте далі.

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В одній зі звичайних харківських квартир зараз живуть четверо хлопців, які в різні роки випустилися з інтернату. Для молодих людей житло орендують благодійники.

Це і є першим завдання проєкту "Десята планета" – дати дім вихідцям з дитбудинків.

Спонсорами проєкту стали італійські сім'ї

Проєкт з'явився в Харкові у 2019 році. Спонсорами стали італійські сім'ї, які брали українських підлітків з дитбудинків на канікули.

Ми працюємо разом. Звісно, вся операційна робота у нас в Україні, але дуже велика підтримка з боку родин,

– розповіла виконавча директорка ГО "Еммаус" Анастасія Золотова.

Тепер у місті є 5 транзитних квартир, де живуть 15 дівчат і хлопців. Для них – це перший справжній дім. І оточення, яке вчить дорослим речам: довірі, відчуттю родини та навіть побутовим навичкам.



Соціальний проєкт "Десята планета" / Фото громадської організації "Еммаус"

Вадим-Богдан живе в такому помешканні менше ніж рік. Зараз він успішно працює в американській фірмі і навчається, щоб стати аналітиком даних. Хлопець зізнався, що добре пам'ятає вихід з дитбудинку.

"Дуже складна соціалізація. Не знаєш, як говорити з людьми. Тебе навіть повинні навчити робити яєчню, брати речі, користуватися інтернетом", – зазначив Вадим-Богдан Нікітін.

Після дитбудинку гуртожиток будь-якого коледжу – це ледь не єдиний вихід для сиріт, щоб не опинитися на вулиці. Тому випускники здебільшого не обирають фах, а просто хапаються за шанс десь жити.

Учасникам "Десятої планети" допомагають репетитори й тьютори

"Десяту планету" засновники називають проєктом-супроводом. З молоддю працюють репетитори, а іноді поруч живуть тьютори. Один з учасників – Артур, він фотограф і лише щойно закінчив автокурси. Тепер готується до ЗНО.

Підліткам надають супровід за потреби і за бажанням:

психологічний;

медичний;

освітній.

Кошти на це теж надають благодійники. Комунальні платежі і свій побут оплачують самі мешканці. Але щоб проєкт працював і розширювався, "Десята планета" шукає партнерів.

Майже 100% за оренду квартир сплачують італійські родини, але нам не вистачає. І коли відкриваються нові квартири, ми завжди у пошуку,

– повідомила Анастасія Золотова.

Наразі проєкту не вистачає ще 65 тисяч гривень, щоб завершити до серпня цей рік.

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Вихід із проєкту для кожного буде особистим. Людина має вміти жити сама і бути до цього готовою. Зараз "Десята планета" шукає гроші на шосту квартиру, адже за кілька місяців потребуватимуть підтримки нові випускники дитбудинку.