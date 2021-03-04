У Харкові таки виключили з фракції "ЄС" депутата, який не хотів говорити українською
Депутата обласної ради Харкова Олександра Дорошенка виключили з фракції "Європейська Солідарність". Причиною для того рішення стала відмова політика виступати українською мовою.
Джерело:фейсбук "ЄС – Харківщина"
Рішення про виключення Дорошенка схвалили на засіданні фракції 4 березня. Це сталося одразу після інциденту на сесії облради.
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У зв'язку з відсутністю пояснень та розбіжністю ідеологічних засад між Дорошенком та партією вирішили виключити депутата з фракції за порушення Закону про мову для застосування імперативного мандату,
– мовиться у повідомленні.
Реакція Дорошенка
Сам депутат заявив, що розхвилювався, бо вперше виступав з трибуни. Російською мовою йому було легше говорити, бо українською він, мовляв, не зміг би донести свою думку.
Дорошенко вибачився перед громадою та партійцями за свою реакцію на їхнє зауваження: "Моя реакція на зауваження колег мала бути іншою. Переконаний, що надалі у публічній площині буду вживати виключно українську мову і докладати всіх зусиль для її розвитку".
Буду відвертий: я, як і переважна більшість харків'ян, у побуті є російськомовним. Я розумію, що це жодним чином не виправдовує цей інцидент. Скоріше навпаки. Ми маємо демонструвати приклад вжитку та популяризації державної мови,
– заявив Дорошенко.
Він наголосив, що працюватиме "для розширення українського простору на Слобожанщині".
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Деталі інциденту
- Дорошенко вийшов до трибуни та почав свій виступ російською.
- На зауваження колег, він заявив, що говорите тією мовою, якою йому комфортніше.
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