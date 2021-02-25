У Харкові вихователі свічкою спалили приватний дитсадок: фото, відео

У Харкові 25 лютого трапилася пожежа у приватному дитячому садку Dora Femily Club. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Деталі пожежі у дитсадку Харкова

Інцидент трапився о 15:40 на першому поверсі 8-поверхового будинку, що на вулиці Ньютона, 106.

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На місце події виїхали 2 відділення служби порятунку ДСНС на автоцистернах та 1 відділення на автодрабині. Ще до їхнього прибуття працівники садочку вивели на вулицю 6 дітей.

Рятувальники впродовж 15 хвилин локалізували пожежу, а ще через 10 хвилин – повністю ліквідували.

У ДСНС розповіли, що горіли меблі на площі близько 10 квадратних метрів.



Рятувальники гасили пожежу у дитсадку Харкова / Фото ДСНС

Дитсадок міг бути незаконним

За даними телеграм-каналу "Харьков 1654", садочка на вулиці Ньютона нібито немає в реєстрі. Тобто заклад працює незаконно.

25 лютого у дитсадку буцімто вимкнули світло. Через це вихователі запалили у приміщенні свічку і вийшли з дітьми гуляти на вулицю. Після цього і трапилася пожежа.

Що відомо про дитсадок

Власники закладу вже видалили всі сторінки у соцмережах. Однак телеграм-канал встиг заскрінити профіль дитсадку в інстаграмі. В описі сторінки написано, що у дитсадку викладають англійську мову, зокрема влаштовують для дітей заняття з носіями мови.

Крім того, у закладі є уроки малювання та музики. Також відбувається підготовка до школи.

Дивіться відео пожежі у дитсадку: