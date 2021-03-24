ОПЗЖ відновила "камінь дружби" з Росією у Харкові: його розбили того ж дня – фото

У Харкові 24 березня встановили пам'ятний знак під назвою "Камінь дружби українського і російського народів". Однак простояв він недовго.

Хто встановив пам'ятник

Про встановлення пам'ятника заявив глава фракції ОПЗЖ у Харківській міській раді Андрій Лесик. Він наголосив, що це було "ключовою позицією".

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Ми стояли і будемо стояти за дружбу двох братніх народів,

– підкреслив проросійський політик.

Він пояснив, що перший такий камінь на цьому місті встановили на пам'ять про Переяславську раду 1654 року. Однак після початку російської збройної агресії харків'яни його зруйнували.

До речі, текст на табличці написаний російською мовою.

Такий допис Лесика обурив користувачів мережі. Люди почали висловлювати своє незадоволення у коментарях. Вони наголошували, що росіяни вбивають нас, тому ніякої дружби бути не може.

Пам'ятник знищили

Харків'яни обіцяли політику, що табличка довго не простоїть. Так і сталося. Вже за кілька годин її розбили активісти "Фрайкор".