У Харкові виділили гроші постраждалим у пожежі в будинку престарілих

Харківська обласна рада виділила з місцевого бюджету 290 тисяч гривень. Їх виплатять постраждалим у результаті пожежі в нелегальному будинку для літніх людей "Золотий час".

Що відомо про допомогу постраждалим

За зміни до комплексної програми соцзахисту населення області на 2021 – 2025 роки Харківська облрада проголосувала на позачерговій сесії 4 березня.

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Гроші виділять по 10 тисяч гривень на одну постраждалу людину.

Зауважимо, за даними Кабінету Міністрів офіційною причиною трагедії стало порушення правил пожежної безпеки. Під час трагедії був увімкнений обігрівач, який спричинив навантаження на електромережі.

Головне про пожежу у будинку престарілих

Трагедія трапилася підвечір 21 січня на другому поверсі незареєстрованого будинку престарілих "Золотий час".

Внаслідок пожежі загинуло 16 людей, а ще 11 – постраждали.

Адміністратора, орендаря та власника будинку для літніх людей взяли під варту. Останній просив, аби його взяли під домашній арешт і так він, мовляв, зможе зібрати гроші на похорони загиблих.

Через трагедію у Харкові у всіх будинках престарілих України проводили перевірки на дотримання правил пожежної безпеки.

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