У Харкові виділили гроші постраждалим у пожежі в будинку престарілих

Джерело:Інтерфакс-Україна
Харківська обласна рада виділила з місцевого бюджету 290 тисяч гривень. Їх виплатять постраждалим у результаті пожежі в нелегальному будинку для літніх людей "Золотий час".
За зміни до комплексної програми соцзахисту населення області на 2021 – 2025 роки Харківська облрада проголосувала на позачерговій сесії 4 березня.
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Гроші виділять по 10 тисяч гривень на одну постраждалу людину.
Зауважимо, за даними Кабінету Міністрів офіційною причиною трагедії стало порушення правил пожежної безпеки. Під час трагедії був увімкнений обігрівач, який спричинив навантаження на електромережі.
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