20 ударів ножем: у Харкові вбили 42-річну жінку та підпалили квартиру – відео

Рятувальники ДСНС, вже після гасіння пожежі у квартирі на вулиці Харківських Дивізій, знайшли поранену жінку. Врятувати її медики не змогли - вона померла дорогою до лікарні.

Про те, що пожежа виникла внаслідок злочину, поліцейські дізналися від працівників ДСНС, які ліквідували загоряння.

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На місце події одразу ж вирушили слідчі та експерти-криміналісти, які виявили на тілі жінки понад 20 ножових поранень

Що відомо про загибель 42-річної харків'янки

Як з'ясували правоохоронці, рік тому жінка покинула 32-річного чоловіка через постійні знущання з неї, та разом із дітьми переїхала до Харкова.

За попередніми даними, ввечері 16 лютого, коли потерпіла була вдома сама, до неї завітав колишній.

Чоловік, завдав їй понад 20 ударів ножем, після чого вирішив приховати сліди злочину та влаштував пожежу.

Особу ймовірного зловмисника правоохоронці встановили досить швидко. Вже за кілька годин після злочину спецпризначенці вже прийшли до квартири підозрюваного та поклали його обличчям у підлогу.

Затриманому інкримінують умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Якщо його провину доведуть в суді, чоловіку загрожує від 10 до 15 років або навіть довічне ув'язнення.

Дивіться відео затримання підозрюваного у вбивстві жінки в Харкові: